آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

منتخبا تونس وروسيا للتايكواندو يباشران معسكرهما التدريبي في عمان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – باشر منتخبا تونس وروسيا للتايكواندو، معسكرهما التدريبي في عمان، برفقة المنتخب الوطني، في اطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وبدأ منتخبا تونس وروسيا، معسكرهما التدريبي المشترك مع المنتخب الوطني، في صالة أحد فنادق العاصمة عمان.
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن المعسكر التدريبي المشترك يستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، وسط تطبيق لبروتوكول صحي مشدد، للحفاظ على المنتخبات من الاصابة بفيروس كورونا.
وبين العبداللات أن المنتخب الوطني للتايكواندو، يكثف تدريباته، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام في الأردن خلال أيار المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock