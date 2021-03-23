منتخبا تونس وروسيا للتايكواندو يباشران معسكرهما التدريبي في عمان

عمان – باشر منتخبا تونس وروسيا للتايكواندو، معسكرهما التدريبي في عمان، برفقة المنتخب الوطني، في اطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وبدأ منتخبا تونس وروسيا، معسكرهما التدريبي المشترك مع المنتخب الوطني، في صالة أحد فنادق العاصمة عمان.

وقال أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن المعسكر التدريبي المشترك يستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، وسط تطبيق لبروتوكول صحي مشدد، للحفاظ على المنتخبات من الاصابة بفيروس كورونا.

وبين العبداللات أن المنتخب الوطني للتايكواندو، يكثف تدريباته، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام في الأردن خلال أيار المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.