خالد تيسير العميري



عمان – غادرت بعثة المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة 3×3 للرجال والسيدات إلى قطر أمس، تأهبا للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق اليوم في الدوحة وتستمر حتى الأربعاء 15 شباط (فبراير) الحالي.

ويضم وفد المنتخب الوطني للسيدات، اللاعبات زارا النجار وليليانا أبو جبارة وماريا الحن وماسا النوباني، فيما تضم قائمة المنتخب الوطني للرجال، اللاعبين خالد أبو عبود وأحمد حسونة وزين نجداوي ونادر أحمد، بقيادة المدرب الوطني هيثم طليب.

وتسحب قرعة البطولة العربية في وقت لاحق اليوم، ويتحدد معها نظام البطولة مع اكتمال عقد المنتخبات المشاركة، الذي لن يتجاوز الـ 12 منتخبا وفقا للترشيحات.

ويأمل المنتخب الوطني بتحسين أدائه وتقديم عروضا جيدة في البطولة العربية، حيث كان المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة، قد قدم أداء متواضعا في النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في منتجع “مارينا باي ساندز” بسنغافورة العام الماضي، ليفشل في بلوغ دور المجموعات بعد خسارته أمام الفلبين (19-21) وأندونيسيا (13-18). ولم تختلف الصورة كثيرا في المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني 3×3 بالنسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك بعدما اكتفى “الصقور” بتحقيق انتصار وحيد على المنتخب القطري بنتيجة (22-12)، فيما تعرض إلى ثلاث خسائر أمام منتخبات، السنغال (10-18) وفلسطين (14-16) وأذربيجان (18-20).

كما عجزت لاعبات المنتخب الوطني للسيدات 3×3 عن تخطي الدور التمهيدي في بطولة آسيا بسنغافورة، بعد خسارتهن أمام منتخبي تايلند (7-16) والفلبين (9-21).