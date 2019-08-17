منتخب ألعاب القوى يضيف 5 ميداليات في بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – أضاف المنتخب الوطني لألعاب القوى 5 ميداليات جديدة (ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين) إلى رصيده خلال مشاركته في منافسات اليوم الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت.

وتمكن اللاعب جلال التميمي من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح كما نالت العداءة ماسة الشكعة الميدالية الفضية في سباق 200 متر لتضيف ميداليتها الثانية في البطولة بعد تتويجها يوم أمس ببرونزية سباق 100 متر.

كما توجت اللاعبة جنان محمد بالميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح ونالت اللاعبة رنا البكار برونزية المنافسة ذاتها لتحرز ميداليتها الثانية في البطولة بعد فوزها يوم أمس بفضية منافسات دفع الكرة الحديدية.

وأحراز اللاعب اسماعيل رحال الميدالية البرونزية في منافسات العشاري. ورفع منتخبنا الوطني رصيده في البطولة إلى 9 ميداليات من بينها ذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات.