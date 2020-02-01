منتخب الأطفال سادسا في “دولية” الشارقة للفروسية

عمان – الغد – حل الفارس ستفين أمجد يعقوب، بالمركز السادس ضمن منتخب الفروسية للشباب، في تصفيات المجموعة السابعة لفروسية القفز عن الحواجز، التي تقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمها نادي الشارقة بإشراف اتحاد الفروسية الاماراتي، والاتحاد الدولي للفروسية.

وحقق منتخب “الأطفال” الذي يضم الفرسان علي أبو حمور، محمد أبو حمور وهيثم القصار، المركز الثالث ضمن منافسات مسابقة الفرق، كما حقق منتخب “الناشئين” الذي يضم الفرسان يوسف البكري، محمود الفار، رنيم الفار وليان المومني، المركز الثالث ضمن منافسات الفرق.

وحقق منتخب الشباب الذي يضم الفرسان حمزة الكسواني، محمد المومني، سارة العرموطي وستيفن يعقوب المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة فرق الشباب.