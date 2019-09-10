منتخب البحرين يهزم كمبوديا ويتصدر المجموعة الثالثة

فنوم بينه – خطف منتخب البحرين فوزاً صعباً خارج ملعبه على كمبوديا بنتيجة 1-0 اليوم الثلاثاء على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78 عندما خطف منتخب البحرين هدف الفوز الثمين عن طريق كميل الأسود.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز إيران خارج ملعبها على هونغ كونغ 2-0 على ستاد هونغ كونغ في هونغ كونغ.

وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لكل من العراق وكمبوديا وهونغ كونغ.