آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

منتخب البرتغال يتبرع بمليون يورو لكرة القدم للهواة

منذ 55 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لشبونة – قرر لاعبو منتخب البرتغال وأعضاء الطاقم الفني، التبرع بنصف قيمة مكافأة تأهلهم لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة، أي ما يعادل أكثر من مليون يورو، لكرة القدم للهواة في البرتغال.

وحسبما أعلن الاتحاد البرتغالي للعبة اليوم، سيتم إيداع هذا المبلغ في الحساب المخصص لدعم كل بطولات وأندية الهواة في البلاد ضد صعوبات توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان الاتحاد: “في إطار روح الترابط بين كرة القدم المحترفة والهواة، قررنا كفريق، التنازل عن جزء من مكافأة تأهلنا لأمم أوروبا (يورو 2020)”.

وكان الاتحاد البرتغالي قد قرر الأسبوع الماضي إنهاء الموسم في جميع بطولات الهواة في البرتغال بسبب تفشي وباء (كوفيد-19). (إفي)

مقالات ذات صلة

مدربو ولاعبو أندية المحترفين يتحرون بشغف تفاصيل مساعدات “فيفا”

منذ 14 ساعة

نجوم أندية المحترفين يظهرون بأوزان جديدة وأشكال مختلفة بسبب “أزمة كورونا”

منذ 14 ساعة

أندية “الأجسام” تصرخ.. انقذونا من تبعات”كورونا”

منذ 14 ساعة

الوحدات: مسؤولية وطنية..ووقفة في مواجهة أزمة كورونا “المالية”

منذ 14 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock