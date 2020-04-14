منتخب البرتغال يتبرع بمليون يورو لكرة القدم للهواة

لشبونة – قرر لاعبو منتخب البرتغال وأعضاء الطاقم الفني، التبرع بنصف قيمة مكافأة تأهلهم لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة، أي ما يعادل أكثر من مليون يورو، لكرة القدم للهواة في البرتغال.

وحسبما أعلن الاتحاد البرتغالي للعبة اليوم، سيتم إيداع هذا المبلغ في الحساب المخصص لدعم كل بطولات وأندية الهواة في البلاد ضد صعوبات توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان الاتحاد: “في إطار روح الترابط بين كرة القدم المحترفة والهواة، قررنا كفريق، التنازل عن جزء من مكافأة تأهلنا لأمم أوروبا (يورو 2020)”.

وكان الاتحاد البرتغالي قد قرر الأسبوع الماضي إنهاء الموسم في جميع بطولات الهواة في البرتغال بسبب تفشي وباء (كوفيد-19). (إفي)