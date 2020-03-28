منتخب التايكواندو بخير ويتدرب بعيدا عن الضغوط

خالد المنيزل

عمان – قال الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أنه تقرر ترحيل كافة نشاطات الاتحاد الى ما بعد التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، المقرر اقامتها في عمان خلال النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وأضاف العبداللات أن الاتحاد يتابع مع نظيره الدولي كافة المستجدات، المتعلقة بالتصفيات بشأن إقامتها في موعدها أو تأجيلها، وهذا مرتبط بشكل عام بكافة الدول المشاركة، موضحا أن الاتحاد حريص على كافة اركان اللعبة، خاصة وأن اللاعبين واللاعبات في فترة توقف جاليا، وهناك عدد منهم يتدربون داخل المنازل.

وبين العبداللات ان الاتحاد أوقف في وقت سابق نشاطاته تماشيا مع قرارات اللجنة الأولمبية والتعليمات الصادرة من قبل الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا. وكان الاتحاد قد أقام المرحلة الأولى من الدوري العام، والتي تتضمن دوري الناشئين “سن 17” وتحت سن 14، وبقيت جولتان لكل مرحلة، الى جانب بطولات بقية الفئات العمرية المختلفة.

وطالب الناطق الاعلامي للاتحاد، اللاعبين وأولياء بإتباع الأمور بالوقاية من خلال تجنب الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التجمعات الضيقة، وبين ان الاتحاد يقدر عاليا دور الجهات الرسمية والجهود المبذولة لاحتواء الحالات المصابة في المملكة.

وبين العبداللات ان قرار التأجيل يخدم هذه الجهود، وطالب اللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور وأركان اللعبة جميعا باتبعاع التعليمات، مبينا ان الاتحاد سيعيد برمجة النشاطات وفق مواعيد تناسب الجميع وتخدم اللعبة.

أبو لبدة: المنتخب بخير

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الفنية “متفائلون بالمرحلة المقبلة، خاصة وان المنتخب الوطني يواصل تدريباته بعيدا عن الضغوط، ونحن مطمئنون لتواجدهم في مركز الإعداد الأولمبي في مدينة سامارا الروسية البعيدة عن انتشار الفايروس”.

واضاف ابو لبدة ان السفارة الأردنية تتابع المنتخب يوميا، وفي حال وجود مستجدات ستقوم السفارة بواجبها من حيث تمديد معسكر المنتخب او عودة المشاركين فيه الى عمان.

وأضاف: “ننتظر القرارات الجديدة بشأن إعادة برمجة البطولات، ونتابع كل ما هو جديد بشأن بطولات الاتحاد الدولي التي توقفت في كافة انحاء العالم، وستكون البطولات المحلية مرتبطة ببرمجة البطولات الخارجية وأهمها التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

وأوضح ان نقاط التصنيف الجديدة سيكون لها أثر كبير على اللاعبين في ظل تأجيل الألعاب الأولمبية، بانتظار القرارات الجديدة واعتماد النقاط وغيرها التي تصب في مصلحة كافة اللاعبين المصنفين عالميا.

مصلحة وطنية

وكان اتحاد اللعبة قرر إعفاء جميع المراكز والأندية المنتسبة له من رسوم الاشتراكات السنوية لهذا العام، والبالغ قيمها 33 ألف دينار.

وبين الاتحاد ان هذا القرار يأتي إنطلاقاً من واجبه الوطني تجاه المجتمع وعائلة التايكواندو الأردنية على وجه الخصوص، وانسجاما مع الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات، في سبيل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أبناء الوطن، في ظل هذه الظروف الصعبة.

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