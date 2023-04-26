منتخب التايكواندو يبحث عن نقاط تصنيفية في محطتي أذربيجان وإيطاليا

أيمن وجيه الخطيب



عمان – بدأ منتخب التايكواندو بوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته وتدريباته، استعدادا للطيران إلى أذربيجان، للمشاركة في بطولة العالم عيار (14 نجمة) في نسختها الـ26 ، ومن ثم الطيران مباشرة إلى ايطاليا للمشاركة في الجائزة الكبرى، في رحلة البحث عن نقاط تصنيفه.

وتقام بطولة العالم خلال الفترة من 29 أيار (مايو) حتى 4 حزيران (يونيو) المقبلين، بمشاركة 1448 لاعبا حتى الآن.

التايكواندو الأردنية، وبعد أذربيجان ستعود للتحليق في العاصمة الايطالية روما، من خلال المشاركة في الجولة الأولى من سلسلة جولات الجائزة الكبرى عيار 6 نجمات التي ستقام بالفترة من 9-11 حزيران (يونيو) المقبل.

وتحدث رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو تشوانغون شو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو عن بطولة العالم المقبلة :” يسعدنا تنظيم بطولة العالم في اذربيجان تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، واحتفالا باليوبيل الذهبي وتوزيع الجوائز على مستحقيها، نحتفل في اذربيجان بالإنجازات المذهلة التي عملنا عليها معا على مدار الخمسين عاما الماضية، وأود أن أشكر رئيس الاتحاد الاذري للتايكواندو كمال الدين حيدروف والاتحاد الأذري للتايكواندو لدعمهم لاستضافة حفل توزيع جوائز اليوبيل الذهبي في 27 أيار (مايو) المقبل، وسيكرم الاتحاد العالمي للتايكواندو اتحادات الوطنية الأعضاء التي شاركت في افتتاح الجمعية العمومية في 28 أيار (مايو) العام 1973. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يتم تكريم 12 لاعبا أولمبيا واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتوجين كأفضل الرياضيين من الذكور والإناث في كل دورة أولمبية”.

وستكون بطولة العالم للتايكواندو في باكو علامة فارقة في رحلة كل رياضي إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024″.

ويدخل لاعبو المنتخب الوطني في رحلة البحث عن انجازات لأحداث علامة فارقة على سلم الترتيب العالمي في بطولة العالم لتغيير مجرى حياتهم، وتقدمهم في البطولة يمنحهم نقلة نوعية في التصنيفين الأولمبي والعالمي حيث يحصل صاحب المركز الأول على 140 نقطة والثاني يحصل على 84 نقطة.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم وفقا لموقع الاتحاد العالمي التايكواندو اللاعبون : لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) ومحمود الطرايرة(وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) والوجه الجديد يزن يوسف (وزن تحت 74كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) .

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”: يعد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو يزن يوسف شابا واعدا ويبلغ من العمر 17 عاما، والطريق أمامه لتحقيق الإنجازات، وأثبات جدارته في بطولة العالم وهو لاعب يتمتع بفنيات عالية ومشروع بطل عالمي في المستقبل”.

وأضاف :” نسير الآن على المسار الصحيح، واعددنا المنتخب الوطني بالشكل المناسب من خلال المعسكرات التدريبية التي استضافها الأردن مؤخرا، إضافة للمعسكر التدريبي الشهر المقبل واليوم نراهن على زيد الحلواني وزيد مصطفى ومحمود الطرايرة وأنس الصادق ولؤي حميدان وفهد عمار والرهان الكبير على صالح الشرباتي لتأهيلهم للوصول إلى أولمبياد باريس 2024″.

وأكد: ” دون أدنى شك عيني على بطولة العالم من أجل تحقيق علامات كبيرة للاعبين في التصنيف العالمي، ويعزز مراكزهم على سلم الترتيب العام.

وأضاف :” سنتوجه من أذربيجان فورا إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة جولات الجائزة الكبرى في حزيران (يونيو) المقبل بصراحة المرحلة المقبلة تعد من المراحل الشاقة على لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو في رحلة البحث عن إنجازات “.

يشار إلى أن منتخب التايكواندو يبحث عن تحسين تصنيف لاعبيه، بهدف إيصال أكبر عدد من اللاعبين إلى اولمبياد باريس 2024.