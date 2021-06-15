منتخب التايكواندو يبدأ مشواره في بطولة آسيا غدا

عمان – الغد – يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو يوم غد الأربعاء بالنسخة الـ ٢٤ من بطولة آسيا والمصنفة من عيار ٤ نجوم G-4 والتي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر حتى مساء الجمعة.

ويُشارك المنتخب الوطني بوفد يتكون من ١١ لاعب ولاعبة وهم : محمود الطرايرة (وزن تحت ٥٤ كغم) ولؤي احميدان (وزن تحت ٥٨ كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت ٦٣ كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت ٦٨ كغم) وفهد عمار (وزن تحت ٧٤ كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت ٨٠ كغم) وأنس الصادق (وزن تحت ٨٧ كغم) وأنوار الزيود (وزن تحت ٤٦ كغم) ونتالي الحميدي (وزن تحت ٦٢ كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت ٦٧ كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت ٧٣ كغم).

ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة ، فارس العساف ، إلى تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من الميداليات من خلال هذه المشاركة وتأكيد تفوق التايكواندو الأردنية على مستوى القارة الآسيوية.

كما ستكون البطولة الآسيوية محطة استعدادية مهمة للاعبان صالح الشرباتي وجوليانا الصادق قبيل مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي ستفتتح الشهر القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسيشارك في منافسات يوم غد كل من اللاعبين واللاعبات ، محمود الطرايرة وزيد مصطفى وأنس الصادق وأنوار الزيود وراما أبو الرب فيما سيظهر يوم الخميس كل من ، لؤي احميدان وفهد عمار ونتالي الحميدي فيما ستختتم المشاركة الأردنية في البطولة يوم الجمعة من خلال ، زيد الحلواني وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق.