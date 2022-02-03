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منتخب التايكواندو يحصد 10 ميداليات في بطولة كأس العرب

6:52 م2022-02-03

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ظفر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم الخميس، بـ 10 ميداليات في بطولة كأس العرب التي أختتمت في الامارات العربية المتحدة.

وحصد المنتخب 6 ذهبيات و فضيتين وبرونزيتين في حصيلة متميزة للمنتخب.

و ظفر  بالميداليات الذهبية اللاعبات واللاعبون راما ابو الرب وجوليانا الصادق ونتالي الحميدي وزيد الحلواني ومحمود الطرايرة وزيد مصطفى، أما الميداليتين الفضيتين فقد حصدهما  ليث الرواشدة و فهد عمار ، فيما حصد عدي الرثوم ويارا ياسين ميداليتين برونزيتين.

ويخوض  المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل منافسات  بطولة الفجيرة الدولية.

6:52 م2022-02-03
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