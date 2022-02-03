منتخب التايكواندو يحصد 10 ميداليات في بطولة كأس العرب

ظفر المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم الخميس، بـ 10 ميداليات في بطولة كأس العرب التي أختتمت في الامارات العربية المتحدة.

وحصد المنتخب 6 ذهبيات و فضيتين وبرونزيتين في حصيلة متميزة للمنتخب.

و ظفر بالميداليات الذهبية اللاعبات واللاعبون راما ابو الرب وجوليانا الصادق ونتالي الحميدي وزيد الحلواني ومحمود الطرايرة وزيد مصطفى، أما الميداليتين الفضيتين فقد حصدهما ليث الرواشدة و فهد عمار ، فيما حصد عدي الرثوم ويارا ياسين ميداليتين برونزيتين.



ويخوض المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل منافسات بطولة الفجيرة الدولية.