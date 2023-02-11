منتخب التايكواندو يختار الغياب عن بطولة مصر

أيمن وجيه الخطيب



عمان – اعتذر اتحاد التايكواندو عن المشاركة في بطولة مصر الدولية السابعة (عيار نجمة)، والتي انطلقت منافساتها يوم أمس وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي، مفضلا التركيز على إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة) التي ستنطلق يوم 24 من الشهر الحالي، في صالة الأمير حمزة بمديدنة الحسين للشباب.

وكان من المقرر مشاركة لاعبين اثنين في البطولة هما: أنس الصادق ولؤي احميدان.

من جهة أخرى، باشرت يوم أمس المنتخبات الوطنية الأردنية للتايكواندو معسكرها التدريبي المشترك، مع منتخبات بولندا وتشيلي ولبنان، في صالة مركز جبل عمان التابعة لاتحاد التايكواندو، حيث تجري التدريبات على جرعتين تدريبيتين صباحية مسائية، ويتم في الفترة الصباحية التركيز على إجراء لقاءات ودية للاعبين لزيادة فرص الاحتكاك، فيما تقام بالفترة المسائية تدريبات لرفع اللياقة البدنية.

ويشرف على تدريب المنتخبات الوطنية، المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد العبادي والمعالجون لؤي مرايات وسجى أبا زيد ولانا جوردان.

وعلى صعيد متصل، من المنتظر أن يصدر اليوم، التصنيفان الأولمبي والعالمي للشهر الحالي.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات لـ”الغد”: “يأتي المعسكر التدريبي المشترك مع منتخبي بولندا وتشيلي

الذي يقام للمرة الثانية، نتيجة للفائدة الكبيرة التي حققها المنتخبان في معسكرهما الأول، وأثمرت نتائجه خلال مشاركتهما في بطولات عالمية وسلسلة الجائزة الكبرى، ويساعد هذا المعسكر التدريبي المنتخبات الوطنية وفقا لخطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024″.

ووفقا للمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، يتم التركيز حاليا على إعداد 4 أو 6 لاعبين للمشاركة في أولمبياد فرنسا 2024، وسيخوض اللاعبون في المعسكر التدريبي نزالات عديدة لصقل مهارتهم.