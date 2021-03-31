منتخب التايكواندو ينظم بطولة تنشيطية غدا

عمان – ينظم منتخب التايكواندو، غدا الخميس، بطولة تنشيطية بمشاركة لاعبين من روسيا وتونس والمغرب وجورجيا، في اطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتنطلق فعاليات البطولة التنشيطية التدريبية غدا في القاعة الرياضية بفندق كمبنسكي بعمان، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، للحفاظ على سلامة المشاركين من فيروس كورونا.

وأكد أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، إقامة هذه البطولة التنشيطية التي تأتي على هامش المعسكر التدريبي المقام حاليا في عمان لمنتخبات روسيا وتونس والمغرب وجورجيا.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء: مدربو المنتخبات اتفقوا على تنظيم هذه البطولة لإقحام لاعبيهم في اجواء المنافسات الرسمية والاستفادة من المعسكر التدريبي قدر الامكان، موضحا أن لاعبين من منتخب البرازيل كانوا سيشاركون في البطولة قبل الغاء رحلتهم للأردن بعد اكتشاف إصابات بينهم بفيروس كورونا. -(بترا)