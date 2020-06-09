منتخب التايكواندو ينهي فحوصات كورونا ويعود للتدريبات الأسبوع المقبل

عمان – الغد – خضع نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو في مركز الإعداد الأولمبي أمس، لفحوصات فيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم داخل المنازل، بانتظار ظهور النتائج قبل يوم غد الخميس، ومن ثم العودة إلى التدريب اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وخضع كذلك للفحص كافة أعضاء الجهاز الفني والتدريبي وهم: المدير الفني فارس العساف، ومساعده المدرب نبيل طلال، ومدرب اللياقة لؤي أبو زيد، والمعالجة سجى أبو زيد.

وذكر الناطق الإعلامي لاتحاد اللعبة فيصل العبداللات، أن المنتخب سينتظر نتائج الفحوصات ومن ثم يعود للتدريب وفق الأسس المعتمدة من اللجنة الأولمبية ولجنة الأوبئة.

وعقد الجهاز الفني والتدريبي اجتماعا مع اللاعبين، بحضور المستشار الفني للاتحاد علي الأسمر، تم خلاله مناقشة تعليمات عودة النشاط الرياضي، والإلتزام بها، وتم الطلب من اللاعبين العودة للتدريبات بروح معنوية عالية، بعد إجراء بعض الاختبارات الخاصة المتعلقة بالوزن، وتم استعراض ملامح خطة الاعداد المستقبلية، استعدادا للتصفيات الآسيوية لأولمبياد طوكيو 2021، والتي ستقام في عمان قبل نهاية العام الحالي.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، أنه أجرى تعديلات جوهرية على خطة إعداد المنتخب الوطني للتايكواندو، الذي سيشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، مبينا أن التدريبات ستكون في البداية فردية مع الأخذ بعين الاعتبار التباعد الجسدي ومتطلبات السلامة العامة، ومن ثم الدخول في التدريبات الجماعية والقتالية في مرحلة متقدمة.

وأوضح العساف، أن المرحلة المقبلة تتطلب المحافظة على المستويين الفني والبدني للاعبين، ومكتسبات معسكر موسكو الذي كان مميزا.

وجدد المدرب فارس العساف، ثقته بقدرة لاعبيه على استعادة الجاهزية الكاملة قبيل الموعد الجديد للتصفيات، الذي لم يتحدد حتى الآن، موجها الشكر إلى اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات المنتخب الوطني، الأمر الذي يساهم في مواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

وحضر فحوصات فيروس كوفيد-19 اللاعبون واللاعبات: أحمد أبو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، أنس الصادق، حمزة قطان، لؤي حميدان، ورد عثمان، فهد عمار، نتالي الحميدي، جوليانا الصادق، أنوار الزيود، بانا ضراغمة، يارا ياسين، حلا ملكاوي، سارة أبو الحاج، عائشة السدة ورهف اسماعيل.

وكان المنتخب الوطني، قد أنهى فترة الحجر المنزلي يوم السبت الماضي، بعد عودته من موسكو قبل شهر تقريبا، وهو سيستعد كذلك للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى (غراند بري)، والمقرر إقامتها في المكسيك يومي 28، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد أن ألغى الاتحاد الدولي بقية الجولات بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي يحق لثلاثة لاعبين المشاركة فيها وهم: أحمد أبو غوش وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، الذين يحلون ضمن أفضل 16 لاعبا ولاعبة على لائحة التصنيف العالمي.

وتعتبر نقاط جولة الجائزة الكبرى هي الأهم، وتمنح اللاعبين أصحاب المراكز الأولى نقاطا كبيرة، حيث ينال الأول 80 نقطة، والثاني 68 نقطة، والثالث 48 نقطة.