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منتخب التنس و”الباسفيك” يصعدان للمستوى الثالث آسيويا بكأس ديفيز

منذ ساعتين
منتخب التنس يتأهل للمستوى الثالث بكأس ديفيز-(الغد)

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محمد عمّار

عمان– استعاد المنتخب الوطني للتنس، مكانه بين منتخبات المستوى الثالث، على صعيد التصنيف الآسيوي لبطولة كأس ديفيز، بعد غياب عدة سنوات بقي خلالها المنتخب الوطني مصنفا بين منتخبات المستوى الرابع والأخير على مستوى القارة.
وجاء حجز منتخب التنس لمقعده بين منتخبات المستوى الثالث، بعد أن صعد إلى المباراة النهائية بفوزه أمس في الدور نصف النهائي على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 2-0، ضن تصفيات المجموعة الرابعة، التي يستضيفها اتحاد التنس على ملاعبه بمدينة الحسين للشباب.
وفي اللقاء مع منتخب عمان، فاز لاعب المنتخب الوطني موسى القطب في لقاء الفردي الأول على اللاعب العُماني عبدالله البرواني 2-0 بواقع 6-1، 7-6، فيما تغلب اللاعب عبدالله شلباية في لقاء الفردي الثاني على العُماني محمد النبهاني 2-0 بواقع 6-4، 6-0.
وإنتزع منتخب الباسفيك بطاقة التأهل الثانية إلى المستوى الآسيزوي الثالث، بفوزه في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0.

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