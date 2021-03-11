منتخب التنس يرفع من جاهزيته الفنية استعدادا لـ”كأس ديفيز”

محمد عمّار

عمان – رفع المنتخب الوطني للتنس من معدل تدريباته تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس ديفيز للمستوى الثالث، والمقرر إقامتها في العاصمة الفيتنامية خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث جاء تصنيف المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات الكويت، قطر، سورية، هونغ كونغ، سيريلانكا، جزر الباسفيك، فيتنام وماليزيا، بعد أن تم إيقاف منتخب الفلبين لمدة سنتين.

ومن المقرر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، فيما ستهبط الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثلاث للمستوى الرابع.

تدريبات داخلية وخارجية

وتتضمن تدريبات المنتخب الوطني التي تقام على ملاعب الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، تدريبات صباحية، تتركز على الجانب البدني، فيما تقام التدريبات المسائية بشق بدني والتركيز على فنيات اللعبة، وذلك بإشراف المدير الفني للمنتخب رفيق بوشلاكة، ويشارك في التدريبات الداخلية كل من اللاعبين موسى قطب، سيف عدس، كرم حتاملة وحمزة الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه التدريبات عودة اللاعب قطب، عقب مشاركاته الطويلة في البطولات التي جرت في تونس.

أما تدريبات لاعبي المنتخب المتواجدين خارج البلاد، فإن عبدالله شلباية يتدرب في أكاديمة نادال في اسبانيا، ومحمد العيسوي في أكاديمة بكندا، وكذلك عمر فاخوري الذي يتدرب في أكاديمة في اسبانيا، ويتابع المدير الفني بوشلاكة تدريبات اللاعبين من خلال ديمومة الاتصالات، ومعرفة التقدم الفني الذي طرأ على المستويين البدني والفني والتكتيكي للاعبي المنتخب كافة.

ومن المنتظر أن يخضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي يسبق المشاركة في بطولة فيتنام، وذلك للوقوف على المستويين الفني والبدني قبل المشاركة.

وبحسب رئيس الاتحاد المهندس حازم عدس، فإن مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة أفضل من مستوى المنتخب، بيد أن التدريبات الأخيرة للاعبي المنتخب كشفت عن تقدم مستوى مميز للاعبين، وينتظر أن يحافظ المنتخب على المستوى الثالث، من خلال التأهل للدور الثاني.

وتوقع عدس أن تترأس هونغ كونغ وسيريلانكا وماليزيا فرق المجموعت الثلاث، وسيتم توزيع بقية المنتخبات بالقرعة على بقية المجموعات الثلاث.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للمستوى الثالث بعد أن استضاف تصفيات المستوى الرابع آسيويا، وتمكن من الصعود للمستوى الثالث مع منتخب جزر الباسفيك.