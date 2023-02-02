منتخب التنس يعلن جاهزيته لمواجهة السلفادور في “كأس ديفيز” اليوم

مهند جويلس



عمان- أنهى المنتخب الوطني للتنس الأرضي استعداداته لملاقاة منتخب السلفادور اليوم، وذلك ضمن منافسات المجموعة العالمية للتنس المؤهلة لبطولة “كأس ديفيز”، والتي ستقام اليوم وغدا على الملعب الداخلي الجديد التابع لاتحاد التنس في مدينة الحسين للشباب، تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة تحت قيادة المدرب أحمد الحديد كل من موسى القطب، كرم حتاملة ومحمد القطب، فيما يخوض المنتخب السلفادوري البطولة بقيادة المدرب ياري بيرنادو، كل من مارسيلو اريفالو، دييجو دوران ولويس ميراليس.

وتنطلق فعاليات اليوم عند الساعة الثالثة عصرا، حيث ستشهد مراسم الافتتاح دخول المنتخبين المشاركين وحكام البطولة وجامعي الكرات، وعزف النشيد الوطني للدولتين، ومن ثم إقامة مباراتي فردي اليوم، فيما ستقام غدا مباراتا فردي وأخرى زوجي، على أن يخطف بطاقة التأهل للمجموعة الثانية المنتخب الذي يحقق الفوز في 3 مباريات على الأقل.

وسحبت القرعة أمس في أحد فنادق العاصمة عمان بحضور اللجنة المنظمة للبطولة، حيث سيواجه اللاعب كرم حتاملة نظيره مارسيلو اريفالو في المواجهة الأولى اليوم، على أن يلتقي موسى القطب نظيره دييجو دوران في المواجهة الثانية.

وتفتتح المنافسات يوم غد السبت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بلقاء الزوجي، والذي سيجمع موسى ومحمد القطب أمام مارسيلو اريفالو ولويس ميراليس، فيما ستقام المواجهة الرابعة بالبطولة بين موسى القطب ومارسيلو اريفالو، على أن تختتم مباريات البطولة غدا باللقاء الخامس والأخير بمواجهة كرم حتاملة ودييجو دوران.

ويقود البطولة الحكم الصربي بوك نيكوليتش، ويساعده كل من الحكم التونسي باسم برور، والحكمة الإنجليزية فيونا إدوارد، إلى جانب الحكم الأردني فؤاد سربل.

وأشار مدرب المنتخب الوطني أحمد الحديد، أول من أمس خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المنتخب جاهز لهذه البطولة، مفيدا بالوقت ذاته بأن غياب اللاعب عبد الله شلباية مؤثر على المنتخب ويقلص من حظوظه بالفوز، نظرا لتألق اللاعب في الفترة الماضية.

من جهته، أكد أمين سر اتحاد التنس صهيب إسماعيل، أن الاتحاد جاهز من الناحية التنظيمية لاستضافة لقاء المنتخب الوطني والسلفادور على الملعب الداخلي التابع للاتحاد، والذي تمت صيانته مؤخرا لهذا الحدث ولمنافسات أخرى قادمة، مع تمنياته بتحقيق المنتخب الوطني الفوز على منافسه السلفادور بالنتيجة النهائية.

وعلى الطرف الآخر، أبدى مدرب المنتخب السلفادوري ياري بيرنادو حماسه لخوض المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، حيث أن منتخبه يحضر للمرة الأولى إلى الأردن من أجل اللعب في منافسة عالمية، متمنيا بأن تحظى المباريات بمستوى تنافسي جيد.

وأشارت عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ناديا نفاع في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن اللاعب حمزة الأسود لن يتمكن من المشاركة في البطولة، نظرا لعدم اكتمال شفائه من إصابة يده قبل عدة أسابيع، موضحة بأن اللاعب زيد المشني سيكون احتياطا للاعبي المنتخب في الحالات الطارئة، كما هو الحال للاعب السلفادور سيزر كروز.

وأضافت: “المنتخبان تدربا مؤخرا في ملاعب أكاديمية نفاع بالمدينة الرياضية، قبل أن يواصلا تدريباتهما على ملاعب مركز سنترو باعتبارها الصالة المغلقة والمهيأة لممارسة التنس عليها، وذلك بعد دخول المنخفض الجوي في الأيام الماضية، والملعب أصبح جاهزا لاستضافة المنافسات بعد فترة صيانة امتدت لأكثر من شهر تقريبا”.

وبينت نفاع أن اللاعبين يمتلكون رغبة كبيرة في صناعة إنجاز للتنس الأردني رغم صعوبة المهمة، مشيرة إلى أن التذاكر المخصصة للجماهير تم نفادها بالكامل وعددها 350 تذكرة، حيث تم تركيب مقاعد إضافية خلف الملعب لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير لدعم اللاعبين، إلى جانب تركيب شاشة لعرض نتيجة اللقاء.