منتخب التنس يكثف تحضيراته لتصفيات كأس ديفيز

محمد عمّار

عمان – رفع المنتخب الوطني للتنس من تدريباته اليومية، وذلك تحضيرا للمشاركة في تصفيات المستوى الثالث لكأس ديفيز، والتي تقام في عمان خلال الفترة من 13-19 أيلول (سبتمبر) الحالي، وستقام البطولة على ملاعب التنس بمدينة الحسين للشباب.

المنتخب يتدريب بمعدل وجبتين تدريبيتين، الصباحية باشراف مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني، فيما يشرف المدير الفني للمنتخب رفيق بوشلاكة على التدريبات الفنية، والتي يشارك فيها حمزة الأسود، سيف عدس، كرم حتاملة وموسى القطب، فيما كان نجم المنتخب عبدالله شلباية قد قدم اعتذاره عن عدم المشاركة بالتصفيات بسبب مشاركته ببطولة أميركا المفتوحة، والتي ستقام خلال الفترة من 6-12 أيلول (سبتمبر) الحالي، والتي تتزامن مع اقامة تصفيات المستوى الثالث لكأس ديفز في عمان.

وتعتبر عدم مشاركة شلباية (المصنف 30 على العالم لفئة الشباب) خسارة كبيرة للمنتخب في التصفيات، حيث قدم شلباية مستويات مميزة في بطولة ويمبلدون، والتي حقق من خلالها المركز الثاني في مسابقة الزوجي، كما حقق نتائج مميزة في بطولة فرنسا المفتوحة.

بوشلاكة .. تحضيرات قوية

وحسب المدير الفني للمنتخب بوشلاكة، فان التدريبات المسائية، والتي تتضمن تدريبات تكتيكية فنية، تركز على كافة مهارات اللعبة، والانطلاق بقوة صوب الشبكة، والتحضير للكرات الطويلة، التي تتطلب لياقة بدنية عالية، وقدرات من التركيز، وتهدف جميعها لتحقيق نتائج قوية للبحث عن مكان في المستوى الثالث.

وأشار بوشلاكة إلى أن مقارعة المستوى الثالث ليس بالأمر السهل، والأمل يحدو المنتخب للبقاء بالمستوى الثالث، في ظل تواجد منتخبات ماليزيا، هونغ كونغ، الكويت وقطر.

معسكر مشترك

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكره التدريبي المشترك مع نظيره القطري اعتبارا من بعد غد، حيث ينتظر أن يصل المنتخب القطري يوم بعد غد ، حيث سيتم خلال المعسكر رفع المستوى البدني من خلال تدريبات مشتركة، إلى جانب اقامة مباريات ودية بين لاعبي المنتخبين بهدف التحضير الأقوى للمشاركة بالمستوى الثالث.

المنتخبات تصل تباعا

وبعد وصول المنتخب القطري، سيصل منتخب الكويت يوم الأربعاء المقبل، على أن تصل بقية المنتخبات قبل موعد انطلاق المنافسات، حيث ينتظر ان يكتمل وصول المنتخبات يوم 11 الشهر الحالي، ثم عقد الاجتماع الفني وإجراء قرعة البطولة، وسيتم توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات في حال اكتمال الفرق المشاركة، فيما سيتم وضع المنتخبات في مجموعتين إذا لم يصل عدد المنتخبات أكثر من 8 منتخبات.

ويضم المستوى الثالث منتخبات سيريلانكا، ماليزيا، هونغ كونغ، الكويت، قطر، جزر الباسفيك، سورية، فيتنام، إلى جانب المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل من المجموعة الرابعة إلى المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الآسيوي، والتي جرت في عمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، والتي أعلنت عن تأهل المنتخب الوطني إلى جانب منتخب جزر الباسفيك للمستوى الآسيوي الثالث.