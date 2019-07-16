منتخب الجوجيتسو يبدأ مشاركته في بطولة آسيا الأربعاء

عمان – الغد – يستهل المنتخب الوطني للجوجيتسو يوم غد الأربعاء مشاركته في النسخة الرابعة من بطولة آسيا والتي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور وتستمر حتى 19 تموز (يوليو) الحالي.

ويمثل الأردن في بطولة آسيا بمنغوليا 8 لاعبين ولاعبات وهم : عبدالكريم الرشيد وحسين الرشيد وعبدالرحمن أبو الرميلة وبدر الخزاعي وزيد جرندوقة وباسل فانوس وسامح أبو الراغب ويارا قاقيش.

وسيظهر من جانب منتخبنا الوطني يوم غد كل من اللاعبين ، عبدالكريم الرشيد في وزن تحت 69 كغم والذي سيشارك فيه 23 لاعباً من 14 دولة.

وحسين الرشيد في وزن تحت 77 كغم والذي سيشارك فيه 24 لاعباً من 15 دولة وبدر الخزاعي وعبدالرحمن أبو رميلة في وزن تحت 85 كغم وسيشارك في هذا الوزن ٢٣ لاعباً من ١٣ دولة.

وكان المنتخب الوطني قد رفع من وتيرة تحضيراته خلال الأسابيع الماضية وذلك للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة والمنافسة على المراكز الأولى في بطولة آسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني كان قد حصد في النسخة الماضية من البطولة والتي جرت في كازاخستان العام 2017 على 3 ميداليات ، ذهبية من خلال اللاعب عبدالكريم الرشيد وبرونزيتين لكل من زيد جرندوقة وياسمين الخطيب.