منتخب الجوجيتسو يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة آسيا

عمان – الغد – توجهت ظهر اليوم الجمعة ، بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو ، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة آسيا.

وستقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 16 أيول(سبتمبر) الحالي بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في القارة الآسيوية.

وسيمثل منتخبنا الوطني كل من اللاعبين واللاعبات : عبدالمجيد الفاعوري (وزن تحت ٦٩ كغم) وعلاء الخزاعي وحمزة عثمان (وزن تحت77 كغم) وبدر الخزاعي وحيدر الرشيد (وزن تحت 85 كغم) وباسل فانوس وزيد جرندوقة (وزن تحت ٩٤ كغم) ورانيا مقبل (وزن تحت 52 كغم) وياسمين العلمي (وزن تحت 57 كغم) ورنا القبج ويارا قاقيش (وزن تحت 70 كغم) وبتول جيكات (وزن فوق 70 كغم).

وكان منتخبنا الوطني قد كثف من تحضيراته خلال الأسابيع الماضية تحت قيادة مدرب منتخب الرجال ، زيد أبو سعود ، ومدربة منتخب السيدات، لمى القبج ، وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا.

ويعتبر الأردن من أفضل منتخبات القارة الآسيوية في رياضة الجوجيتسو وحقق ما مجموعه ١٥ ميدالية ملونة من بينها ٦ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضية و٦ ميداليات برونزية على صعيد بطولات آسيا في نسخها الأربعة الماضية.

وفيما يلي حصيلة ميداليات الأردن في النسخ السابقة من بطولات آسيا للجوجيتسو :

النسخة الرابعة : منغوليا العام 2019

حقق الأردن (٦) ميداليات على النحو التالي :

باسل فانوس (ذهبية)

يارا قاقيش (فضية)

سامح أبو الراغب (فضية)

عبدالكريم الرشيد (فضية)

حسين الرشيد (برونزية)

زيد جرندوقة (برونزية)

النسخة الثالثة : كازاخستان 2018

حقق الأردن (3) ميداليات على النحو التالي :

عبدالكريم الرشيد (ذهبية)

زيد جرندوقة (برونزية)

ياسمين الخطيب (برونزية)

النسخة الثانية : فيتنام العام 2017

حقق الأردن (٤) ميداليات على النحو التالي :

حمزة الرشيد (ذهبية)

رنا قبج (ذهبية)

رنا قبج – الوزن المفتوح (برونزية)

زيد جرندوقة (برونزية)

النسخة الأولى : تركمانستان العام 2016

حقق الأردن ميداليتين على النحو التالي :

حيدر الرشيد (ذهبية)

لمى قبج (ذهبية)