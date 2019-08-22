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منتخب الجودو يطير إلى “طوكيو” للمشاركة في بطولة العالم

منذ يومين

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عمان – الغد – توجهت فجر اليوم الخميس بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة اليابانية “طوكيو”، وذلك للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 31 آب (أغسطس) الحالي، بمشاركة 860 لاعباً ولاعبة يمثلون 149 دولة.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني للجودو من المدربين، محمد خلف أحمد البطوش والمعالج عبدالله العساف، بالاضافة إلى اللاعبين: يونس عيال سلمان (وزن تحت 73 كغم) وبكر جميل (وزن تحت 81 كغم) وهديل العلمي (وزن تحت 57 كغم).

وكان المنتخب الوطني قد كثف من تحضيراته خلال الفترة الماضية للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، قبل المشاركة في بطولة العالم والتي يسعى خلالها المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية وحصد عدد من النقاط التصنيفية.

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