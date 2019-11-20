منتخب الجولف يستعد لبطولة ماليزيا الدولية

عمان – الغد – يكثف لاعبي المنتخب الوطني لناشئي الجولف حمزة السلمان ويامن قعدان تدريباتهم المكثفة استعدادا لخوض غمار بطولة ماليزيا الدولية للناشئين والتي ستنطلق فييوم 23 من الشهر الحاليبمشاركة دولية واسعة من ابرز لاعبي الجولف في اسيا والذين يمتلكون إنجازات دولية وقارية كبيرة كون البطولة تحمل تصنيف دولي مما يمنحها مزيد من التنافس والقوة

وقد انهى اللاعبين اليوم الاربعاء غمار بطولة الجولف المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في العقبة حيث حقق لاعب المنتخب حمزة السلمان لقب بطولة دوري الناشئين في نسخته قبل الأخيرة لهذا الموسم فيما يسعى لاعب المنتخب يامن قعدان الى تحسين تصنيفه في الدوري في البطولة القادمة خاصة مع اقتراب الفارق النقطي بين اللاعبين ويشير العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب الى ان بطولة ماليزيا تعتبر فرصة كبيرة للاعبين لمقارعة لاعبين بمستويات عالية خاصة ان قارة اسيا تضم نخبة من ابرز دول العالم في الجولف مؤكدا الى ان البطولة الأخيرة تعتبر خير استعداد لهم فيما سينصب تركيزه في الأيام القادمة الى تكثيف التدريبات للوصول باللاعبين الى اقصى درجات الجاهزية قبل دخول البطولة الأقوى في هذا الموسم ويشار الى ان السلمان قد حقق المركز الرابع في البطولة العربية للناشئين في نسختها الأخيرة في مصر وهو انجاز كبير للاعب والجولف الأردنية فيما حقق قعدان لقب بطولة (الستيبل فورد) لموسم 2018 في العقبة وكلاهما يمتلك الموهبة الكبيرة ومثلهم بقية لاعبي المنتخبات الوطنية للناشئين

من جهة أخرى يصل نجم المنتخب الوطني شيرغو الكردي الى العقبة صباح الجمعة قادما من لندن وذلك لخوض بطولة المينا تورز (الرحلة الى الأردن) في نسختها الأخيرة لهذا الموسم والتي تستضيفها ملاعب شركة واحة ايلة للتطوير بمشاركة ابرز نجوم العالم في الجولف وقد نجحت آيلة في جعل مدينة العقبة وجه جديدة للجولف في المنطقة.