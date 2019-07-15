منتخب الدرك لاختراق الضاحية يواصل حصد الذهب في السباقات الدولية

عمان – الغد – واصل منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية مسلسل إنجازه الدولي المتميز، بعد حصده لأربع ذهبيات في ماراثون حرمون الدولي السادس، الذي اختتم بالعاصمة اللبنانية مساء أمس الأحد.

وسجل لاعبا قوات الدرك “رأفت الزبون، ونبيل المقابلة” المشاركين بالسباق، إنجازاً قياسياً بخطفهم 4 جوائز للمراكز الأولى، وسط منافسة أكثر من 5 آلاف عداء في فئات السباق المختلفة، حيث شارك في السباق عداؤون من مختلف دول العالم وأبرزها (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، الصين، والبلد المنظم لبنان).

ونجح العداء الدركي رأفت الزبون من تحقيق المركز الأول في سباق (10) كم، والمركز الأول على فئته العمرية، في ما واصل عداء منتخب قوات الدرك لفئة الاحتياجات الخاصة نبيل المقابلة تألقه بحصده المركز الأول في سباق (5) كم، والمركز الأول على فئته العمرية .

يذكر ان منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية حاز على العديد من الألقاب الدولية، كان أخرها ماراثون الترا تريل الجبلي، وسبقه ماراثون بيروت الدولي، والأقصر الدولي، والنمسا الدولي (اوتشر)، إضافة إلى حصده العديد من الألقاب المحلية في مختلف المسابقات.

وترأس وفد قوات الدرك المشارك العقيد الركن اشرف العمريين، وضم في عضويته الملازم١ هايل الرواحنه (مدرباً) ، الملازم١ اشرف سمير ، الملازم١ عدنان اللبابنة، ملازم ٢ اسامة الحمايدة، واللاعبين رأفت صبحي الزبون، نبيل خالد المقابلة.