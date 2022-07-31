عمان – الغد- يستعد المنتخب الوطني للرجال 3×3 للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى ١٨ آب (أغسطس) المقبل.

ويمثل المنتخب الوطني للرجال في الدورة المقبلة كل من ، هيثم طليب مدرب إلى جانب اللاعبين، أحمد حسونة وخالد أبو عبود ونادر أحمد وغيث الفرج.

ويكثف حالياً المنتخب الوطني من تحضيراته من أجل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة حيث يتطلع المنتخب إلى مشاركة إيجابية.

وأشار مدرب المنتخب الوطني، هيثم طليب، إلى أن التدريبات الماضية شهدت التركيز على بناء التفاهم بين اللاعبين وتطبيق بعض الأساليب الفنية المراد تطبيقها في البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي (قونية ٢٠٢١) قد أجرت القرعة الخاصة بمنافسات كرة السلة 3×3 حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة التي تضم منتخبات قطر والسنغال وفلسطين وليبيا.