عمان- الغد – نجح المنتخب الوطني للرجال لكرة الطاولة في التأهل إلى بطولة العالم وذلك بعد تحقيقه لفوزين في بطولة آسيا للفرق والمقامة حالياً في مدينة يوجياكرتا الإندونيسية.

وتمكن منتخب الرجال المكون من اللاعبين زيد أبو يمن ، زياد عزيز ، خالد خضر ، محمد بني سلامة ، من تحقيق فوزين على كل من أفغانستان ونيبال بنتيجة ٣-٠ وخسر بصعوبة أمام ماليزيا بنتيجة 3-2.

من جهة اخرى نجح الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في الحصول على شرف استضافة التصفيات الأولمبية (طوكيو 2020) الخاصة برياضة كرة الطاولة على مستوى منطقة غرب آسيا والتي ستقام في شهر شباط (فبراير) العام المقبل بمشاركة 23 دولة هي ، السعودية ، الإمارات ، البحرين ، قطر ، الكويت ، عُمان ، لبنان ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، اليمن إضافة للأردن.

وستشارك كل دولة بلاعبان ولاعبتان خلال تصفيات منطقة غرب آسيا والذي يتأهل منها لاعب ولاعبة إلى أولمبياد طوكيو ومن ثم سيمنح جميع المشاركين الذي لم يتأهلوا لأولمبياد فرصة اخرى للتأهل وذلك في ملحق عالمي سيقام بقطر في شهر أيار العام القادم.

وفي سياق متصل تمكن اتحاد كرة الطاولة من الفوز في مقعد بالاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة وسيمثله فيه عضو الاتحاد عبدالعزيز رضا.