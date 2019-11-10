منتخب الرجبي يهزم مصر ويتوج بلقب البطولة العربية للسباعيات

عمان – الغد – توج المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي بلقب النسخة الخامسة من البطولة العربية، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس السبت في ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب.

وجاء فوز المنتخب الوطني بلقبه التاريخي الأول في البطولة العربية بعد فوزه المثير في النهائي على (حامل اللقب) المنتخب المصري بالثواني الأخيرة من اللقاء.

وكان المنتخب الوطني تأهل إلى نهائي البطولة بعد تحقيقه المركز الأول في الدور الأول برصيد 5 انتصارات حققها على كل من فلسطين (42-0) ومصر (7-5) والجزائر (22-12) والسودان (57-5) والإمارات (21-0).

وحل المنتخب الإماراتي في المركز الثالث في أعقاب فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة 5-0، فيما حقق المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بالبطولة بعد فوزه في المباراة الترتيبية على المنتخب السوداني بنتيجة 24-0.