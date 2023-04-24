منتخب الرماية يتوجه لتونس للمشاركة بالبطولة العربية

عمان – الغد – ‎غادرت اليوم بعثة المنتخب الوطني للرماية للقوس والسهم ( رجال – سيدات ناشئات) إلى مدينة جربة التونسية، وذلك للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للرماية بالقوس والسهم، والتي تنطلق اعتبارا من يوم غد.

ويذكر بان الأردن بأن الأردن يشارك للمرة الأولى في الفئات التالية فئة القوس المركب سيدات (فريق)، فئة القوس المحدب الأولمبي ناشئات (فردي – فريق)

فئة القوس المركب رجال (فردي).