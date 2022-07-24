منتخب السباحة يستعد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

عمان – الغد – يستعد المنتخب الوطني للسباحة إلى تسجيل حضوره الثاني على التوالي والثالث في تاريخه بدورات ألعاب التضامن الإسلامي في النسخة التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 آب (أغسطس) المقبل.

ويمثل السباحة الأردنية في النسخة المقبلة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي كل من، الدكتور علي النوايسة، مدرب المنتخب الوطني، إلى جانب السباحين عمرو الور ومحمد البدور وزياد السلعوس.

وضمن تحضيراته المتواصلة لدورة قونية، أنهى المنتخب الوطني مؤخراً مشاركته في البطولة العربية والتي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية وحصد خلالها 6 ميداليات ملونة من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة و٤ ميداليات برونزية من بينها ذهبية وفضية وبرونزية للسباح عمرو الور.

ويتطلع المنتخب الوطني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة إلى تحقيق النجاح والإنجاز كمل فعل في النسخة الماضية العام 2017 بالعاصمة الأذرية باكو بعد أن حصد ذهبيتين من خلال السباح خضر بقلة في سباقي 200 و400 متر سباحة حرة وبرونزية التتابع لمنتخب الرجال.

وقال د. علي النوايسة عن مشاركة منتخب السباحة في الدورة المقبلة، قائلاً:” نمتلك ذكريات رائعة في النسخة الماضية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي أقيمت في باكو حيث حصلنا وقتها على ذهبيتين وبرونزية، نتطلع لتكرار الإنجاز ومواصلة تسجيل السباحة الأردنية لحضورها المتميز دائماً على مختلف المستويات”.

وأضاف:” تدريباتنا منتظمة منذ فترة الطويلة استعداداً لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة، واللاعبين يتطلعون للإنجاز وذلك من خلال جهدهم المبذول في التدريب، المنافسة لن تكون سهلة ولكن سنسعى لتحقيق أفضل النتائج”.