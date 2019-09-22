منتخب السباحة يُشارك في البطولة الآسيوية

عمان – الغد – توجهت بعثة المنتخب الوطني للسباحة يوم أمس السبت إلى الهند، وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للفئات العمرية والتي ستنطلق يوم بعد غد الثلاثاء.

ويترأس وفد المنتخب الوطني، ايهاب أبو نمره “رئيس الاتحاد”، ويضم المدرب يحيى السلطي، والسباحين والسباحات: عمرو الور، محمد جابر، سيف الحطبة، زياد السلعوس، حمزة الباشا، تاليتا بقلة، لارا عكلوك، ياسمين البدور وليديا الصفدي.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة الآسيوية المقبلة، والتي ستحظى بتنافس كبير بين السباحين كونها تدخل ضمن البطولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020.