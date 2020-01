بانكوك – صعد المنتخبان السعودي والسوري إلى الدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة أمم آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد “ثاماسات” في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

🇸🇦🔝 #AFCU23 Group B with 7️⃣ points and 🇸🇾 move on to the Quarter-Finals in 2️⃣nd position 🎯⚽️ pic.twitter.com/q2XfesoLby

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 15, 2020