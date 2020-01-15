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السعودية تهزم سورية وتتأهلان معاً إلى ربع نهائي كأس آسيا

منذ 4 ساعات

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بانكوك – صعد المنتخبان السعودي والسوري إلى الدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة أمم آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد “ثاماسات” في باثوم ثاني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وحسم المنتخب السعودي المباراة أمام نظيره السوري بهدف وحيد سجله فراس البريكان قبل 10 دقائق من نهاية المواجهة، ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 7 نقاط ويفوز بصدارة المجموعة، حيث يلتقي في الدور الثاني مع نظيره التايلاندي صاحب الضيافة والمتأهل من المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

أما المنتخب السوري، فقد تجمد رصيده عند 4 نقاط ليتأهل من المركز الثاني ويلتقي في دور الثمانية نظيره الأسترالي متصدر المجموعة الأولى، فيما ودع المنتخب القطري منافسات البطولة، حيث أنهى مشواره في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل اليوم مع نظيره الياباني 1-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية. (وكالات)

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