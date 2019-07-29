منتخب السلة يتأهب للسفر إلى روسيا.. وعودة منتظرة لتاكر

عمان – الغد – يغادر المنتخب الوطني لكرة السلة فجر يوم غد إلى روسيا، للمشاركة في بطولة ثلاثية ودية إلى جانب المنتخبين الروسي والإيراني، ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم 2019 في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وسيجري المنتخب الوطني عصر اليوم تمرينه الأخير قبل السفر إلى روسيا بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث من المتوقع أن يستقر المدرب الأميركي جوي ستايبينغ على التشكيلة المغادرة إلى روسيا، علما بأن التدريبات الحالية تضم اللاعبين مالك كنعان وفريدي ابراهيم وجوردان الدسوقي وأمين أبو حواس وموسى العوضي وأحمد حمارشة وهاشم عباس وزين النجداوي ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة وأحمد الدويري، فيما يغيب عنها محمود عابدين لعدم امتثاله بعد للشفاء من كسر في يده، وقائد المنتخب زيد عباس، الذي يحتاج لبضعة أيام من أجل الشفاء بشكل تام من إصابة تعرض لها في ركبته في مباراة المنتخب الأولى ببطولة ويليام جونز الأخيرة.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في البطولة يوم الجمعة المقبل في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن أمام المنتخب الروسي المضيف، قبل أن يلتقي في اليوم التالي المنتخب الإيراني في الساعة الخامسة مساء، علما بأن مباريات البطولة تقام على ملعب سسكا موسكو.

إلى ذلك، من المتوقع أن يصل إلى عمان اليوم، اللاعب المجنس دار تاكر، للانضمام لتشكيلة الوفد المشارك في بطولة روسيا الودية، وفقا لما ذكره المدير الإداري للمنتخب محمد الدباس.

وأنهى تاكر إجازته بعد موسم طويل ومرهق مع فريقه سان لورنزو الأرجنتيني، ليصبح جاهزا للانضمام لاستعدادات المنتخب الوطني الذي ينتظره معسكران آخران في تشيكيا وتركيا، قبل السفر إلى الصين لإكمال التحضيرات، ومن ثم خوض منافسات كأس العالم.

وكان الدويري قد وصل إلى عمان السبت، لتكتمل صفوف المنتخب الوطني خلال الأسبوع المقبل، مع العودة الكاملة لزيد عباس واكتمال شفاء عابدين.

وعاد المنتخب الوطني الأسبوع الماضي إلى البلاد قادما من الصين تايبيه، حيث شارك في بطولة كأس ويليام جونز بنسختها الحادية والأربعين، وحل في المركز السادس برصيد انتصارين و6 هزائم، وغاب عن صفوفه في البطولة كل من الدويري وتاكر وعابدين والعوضي وشاهر، إضافة إلى زيد عباس الذي أصيب في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية.

وسيشارك المنتخب الوطني للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس العالم، بعدما سبق له أن شارك في مونديال 2010 الذي أقيم في تركيا، وحينها تعرض الفريق لخمس هزائم في الدور الأول أمام أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.

ووقع المنتخب الوطني في النهائيات المقبلة، ضمن المجموعة السابعة التي ستقام منافساتها في مدينة شينجن، وتضم أيضا منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان التي ستكون الخصم الأول لـ”صقور النشامى” في النهائيات العالمية يوم الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.