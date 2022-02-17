“منتخب السلة” يترقب سحب قرعة كأس آسيا 2022 اليوم

خالد العميري

عمان – يترقب الشارع الرياضي الأردني بشغف واهتمام كبيرين، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، سحب قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2022، والتي تحتضنها العاصمة الأندونيسية “جاكرتا” خلال الفترة من 12 إلى 24 تموز (يوليو) المقبل.

وسيتم بث قرعة كأس آسيا لكرة السلة، التي تقام في “جاكرتا” مباشرة على قناة “فيبا” عبر “يوتيوب”، إلى جانب الصفحة الرسمية على “فيسبوك”.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً هم: إندونيسيا (المستضيف) وأستراليا (حامل اللقب)، والبحرين والصين تايبيه والهند والمملكة العربية السعودية والصين وإيران واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولبنان ونيوزلندا والفلبين وسورية، إلى جانب المنتخب الوطني.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا، مؤخراً، عن إجراءات قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2022، حيث تم توزيع 16 منتخبا على أربعة مستويات بناء على التصنيف الأخير الصادر عن “فيبا”، حيث حافظ المنتخب الوطني الأول على موقعه في المركز 39 عالميا والثامن آسيويا والثاني عربيا برصيد 276.7 نقطة.

وحقق “صقور الأردن” أفضل ترتيب له بتصنيف “فيبا” في أيلول (سبتمبر) من العام 2019 باحتلاله المركز 37 عالميا والسابع آسيويا برصيد 290.2 نقطة.

وتحتوي القرعة على أربعة مستويات، حيث يضم المستوى الأول منتخبات (أستراليا وإيران ونيوزيلندا والصين)، ويضم المستوى الثاني إلى جانب المنتخب الوطني كلا من منتخبات (كوريا الجنوبية والفلبين واليابان).

ويضم المستوى الثالث منتخبات (لبنان والصين تايبيه وكازاخستان والسعودية)، ويضم المستوى الرابع منتخبات (إندونيسيا وسورية والهند والبحرين)، على أن تمنح إندونيسيا الأولوية لاختيار المجموعة التي تريد أن تكون فيها، بصفتها الدولة المستضيفة لكأس آسيا.

وكانت النهائيات قد تم تأجيلها مرتين، بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة “كورونا” حيث تعود آخر بطولة آسيوية استضافتها إندونيسيا على صعيد الرجال إلى العام 1993، فيما كانت إندونيسيا أول منتخب ضمن تواجده في البطولة كونه مستضيف المنافسات، فتأهل 12 منتخبا من خلال التصفيات، و 3 منتخبات هي الهند والسعودية والصين تايبيه، من خلال مباريات الملحق الخاص بأصحاب المركز الثالث في التصفيات.

وتجدر الإشارة، إلى أن 6 منتخبات من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، تتنافس على البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2023، باعتبار اليابان والفلبين من الدول المستضيفة التي تأهلت بشكل مباشر إلى المونديال، في الوقت الذي تنخفض فيه البطاقات إلى 5، حال حصول منتخب إندونيسيا على أحد المراكز الثمانية الأولى في نهائيات كأس آسيا.