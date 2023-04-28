منتخب السلة يترقب هوية منافسيه في قرعة كأس العالم 2023 اليوم

خالد تيسير العميري



عمان – تقام عند الساعة 2:30 مساء اليوم، مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحضور مندوبي المنتخبات المتأهلة.

وتقام كأس العالم 2023 في اليابان والفلبين وأندونيسيا (استضافة مشتركة)، وسط مشاركة 32 منتخبا يمثلون قارات آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

ويمثل “صقور الأردن” في مراسم قرعة المونديال، أمين السر العام م. نبيل أبو عطا والمدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، ووفقا لنتائج القرعة سيتم الإفصاح عن خطة إعداد المنتخب الوطني ومعرفة هوية المنتخبات التي سيواجهها في مشاركته الثانية تواليا والثالثة في تاريخه.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة السلة آلية القرعة، حيث وزع المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال على 8 أوعية وبواقع 4 منتخبات في كل وعاء، بناء على مراكزهم في التصنيف الدولي الأخير، مع استثناء منتخبات الفلبين وأميركا وسلوفينيا وكندا لأسباب تتعلق بالاستضافة وأخرى تجارية.

وتواجد المنتخب الوطني في الوعاء السابع إلى جانب منتخبات، اليابان وأنغولا وساحل العاج، بعد حلوله في المركز 33 عالميا والثاني عربيا والخامس آسيويا برصيد 342.4 نقطة في التصنيف الأخير الصادر عن “فيبا”، فيما ضم المستوى الأولى منتخبات، الفلبين وإسبانيا وأميركا وأستراليا، واستقرت منتخبات، فرنسا وصربيا وسلوفينيا وليتوانيا في المستوى الثاني، ومنتخبات اليونان وايطاليا وألمانيا والبرازيل في المستوى الثالث، ومنتخبات كندا وفنزويلا والجبل الأسود وبورتوريكو في المستوى الرابع.

وجاءت منتخبات، إيران وجمهورية الدومينيكان وفنلندا ونيوزيلندا في المستوى الخامس، ومنتخبات الصين ولاتفيا والمكسيك وجورجيا في المستوى السادس، ومنتخبات لبنان ومصر وجنوب السودان والرأس الأخضر في المستوى الثامن.

وطبقا لنظام القرعة، فقد تم تحديد آلية سحب المجموعات، الأولى والثالثة والخامسة والسابعة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (1 و3 و5 و7)، فيما سيتم اختيار منتخبات المجموعات، الثانية والرابعة والسادسة والثامنة من المنتخبات المتواجدة في الأوعية (2 و4 و6 و8).

وسيتم وضع المنتخب الفلبيني على رأس منتخبات المجموعة الأولى، بصفته مضيف فرق المجموعة في “مانيلا” إلى جانب كون الفلبين مستضيفة المرحلة النهائية أيضا، فيما سيتم وضع المنتخب الأميركي على رأس فرق المجموعة الثالثة التي ستلعب في الفلبين لأسباب تجارية، على أن يتم وضع منتخب سلوفينيا على رأس المجموعة السادسة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة اليابانية طوكيو، فيما سيتم وضع المنتخب الكندي على رأس فرق المجموعة الثامنة والأخيرة لأسباب تجارية تتعلق باللعب في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

ولن يسمح للمنتخب الوطني عند سحب القرعة “المحددة” بالتواجد في مجموعة تضم إلى جانبه إيران من فرق الوعاء الخامس أو الفلبين من فرق الوعاء الأول، ما يعني أن خياراته من فرق المجموعتين ستكون محصورة بين منتخبات، إسبانيا وأميركا وأستراليا (وعاء 1)، جمهورية الدومينيكان وفنلندا ونيوزيلندا (وعاء 5)، إلى جانب إحدى منتخبات، اليونان وإيطاليا وألمانيا والبرازيل من (وعاء 3).

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، على أن تلعب الفرق صاحبة الترتيب الثالث والرابع بين فرق مجموعتها في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32 وبمعدل مباراتين ترتيبيتين لكل فريق، مرورا بالدور ربع النهائي، ثم دور تحديد المراكز من 5 إلى 8، قبل الشروع في الدور نصف النهائي ودور تحديد المركزين الخامس والسادس، انتهاء بدور تحديد المركز الثالث “الميدالية البرونزية” والمباراة النهائية.

مستويات المنتخبات قبل إجراء مراسم سحب القرعة -(من المصدر)