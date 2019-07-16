منتخب السلة يتعافى ويحقق انتصاره الثاني في “ويليام جونز”

أيمن أبو حجلة

عمان – تعافى المنتخب الوطني من خسارته الصعبة أول من أمس أمام المنتخب الياباني (72-63)، ليحقق فوزا ساحقا على منتخب الصين تايبيه (ب) بنتيجة 93-69، أمس الثلاثاء ضمن منافسات اليوم الخامس من بطولة كأس ويليام جونز بنسختها الحادية والأربعين المقامة في الصين تايبيه.

وهو الفوز الثاني للمنتخب الوطني بالبطولة، مقابل 3 هزائم، ليستقر في المركز الخامس على سلم الترتيب بنسبة انتصارات بلغت 40 %، فيما تلقى منتخب الصين تايبيه خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أول مباراتين أمام المنتخب الكوري الجنوبي (64-69) ومايتي سبورتس الفلبيني (74-90)، قبل أن يحقق فوزا كاسحا على المنتخب الإندونيسي (79-51).

وقدم المنتخب الوطني أمس أفضل مبارياته في البطولة حتى الآن، وتألق في صفوفه أكثر من اللاعب، بيد أن النجم الذي سرق الأضواء كان زين النجداوي، بفضل فاعليته الهجومية والدفاعية.

وتأتي المشاركة في بطولة ويليام جونز، ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2019 التي ستقام في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر)، حيث حل “الصقور” في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

وتخضع فرق البطولة للراحة اليوم الأربعاء، على ان تستكمل المنافسات يوم غد الخميس، حيث يلعب المنتخب الوطني أمام المنتخب الإيراني الذي يشارك بالبطولة بفريق شاب، وذلك في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الأردن.

الأردن 93 الصين تايبيه (ب) 69

بدأ المنتخب الوطني المباراة بالخماسي المكون من مالك كنعان وأمين أبو حواس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة وخالد أبو عبود، وبعد ثلاثية من كنعان ونقطتين لأمين و”ستيل” وسلة من أبو وزنة، تقدم “الصقور” 9-5، قبل أن يسجل الصين تايبيه 10 نقاط متتالية، منحته التقدم 15-9، وساهم دخول النجداوي في تقليص الفارق مع مرور الوقت، فأصاب السلة مرتين وسجل أبو حواس من الفاست بريك وأضاف فريدي ابراهيم ثلاثية، فانتهى الربع الأول بتعادل المنتخبين 18-18.

انطلق المنتخب الوطني في الربع الثاني باحثا عن تقدم سريع، فبرع النجداوي في سرقة الكرات والتسجيل من مختلف المواقع، وساعده في مهمته أبو وزنة الذي تفوق بشكل واضح تحت السلتين، ودخل جوردان الدسوقي إلى الملعب ليسجل ثلاثية قبل أن يختم النجداوي الربع الثاني بسلة منحت المنتخب الوطني التقدم بفارق 8 نقاط (40-32) بنهاية النصف الأول الذي أحرز فيه النجداوي لوحده 16 نقطة.

ورغم البداية السريعة للصين تايبيه خلال الدقائق الأولى من الربع الثالث، لعب الدسوقي دورا في إبقاء الفارق كبيرا بإحرازه 7 نقاط، وعاد النجداوي ليثبت تفوقه تحت السلة، كما أحرز حمارشة نقطتين ونجح في رمية إضافية، قبل أن يختم فريدي الربع برميتين حرتين ناجحتين، ليتقدم المنتخب الوطني بفارق 13 نقطة (64-51).

وبدا المنتخب الوطني عازما في الربع الأخير على توسيع الفارق وعدم السماح للمنافس في تقليصه كما حدث أمام اليابانيين في المباراة الأخيرة، فنجح فريدي في التسجيل من خارج القوس، وأحرز أبو وزنة 6 نقاط متتالية، فيما استمر تألق النجداوي دفاعا وهجوما، الأمر الذي دفع المدرب الأميركي جوي ستايبينغ للزج بأوراق بديلة في النصف الثاني من الربع مثل أحمد عبيد وأشرف الهندي وأبو عبود، فوصل ثلاثتهم إلى السلة، ليحقق فريقهم انتصارا مريحا بفارق 24 نقطة.

وأصبح النجداوي أول لاعب في المنتخب الوطني يجتاز حاجز الـ20 نقطة في المباراة الواحدة بالبطولة الحالية، حيث أحرز 28 نقطة، ليحقق الـ”دبل دبل” بعدما أضاف 10 متابعات، وتألق أيضا يوسف أبو وزنة برصيد 15 نقطة و8 متابعات، مقابل 13 نقطة لفريدي ابراهيم و11 نقطة لأمين أبو حواس و10 نقاط لجوردان الدسوقي.