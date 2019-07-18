منتخب السلة يتعثّر أمام إيران ببطولة “ويليام جونز”

عمان – الغد – تعرّض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى خسارته الرابعة في بطولة كأس ويليام جونز الدولية الودية، والتي جاءت أمام المنتخب الإيراني تحت 23 عاماً بنتيجة (77-82)، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الخميس على صالة مقاطعة “تشانجوا” بالصين تايبيه “تايوان”.

ولم يظهر “صقور النشامى” بالصورة المتوقعة لتحسين موقعه على سلم الترتيب بين الفرق، ليخسر المباراة التي قدّم فيها فريدي عرضاً قوياً بتسجيله لـ 21 نقطة و 7 تمريرات حاسمة و9 عمليات متابعة “ريباوند”.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب الصين تايبيه (أ) عند الساعة 12:00 ظهر يوم غد الجمعة بالتوقيت المحلي، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، رغم الغيابات المؤثرة عن قائمته، يتقدمها زيد عباس ومحمود عابدين للإصابة، ومحمد شاهر ودار تاكر وأحمد الدويري وموسى العوضي.