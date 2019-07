منتخب السلة يتعثّر أمام الفلبين بـ “ويليام جونز”

خالد تيسير العميري

عمان – تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى خسارة جديدة في بطولة كأس ويليام جونز 2019، بعد تعثره أمام منتخب الفلبين بنتيجة (74-90)، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم السبت على صالة مقاطعة “تشانجوا” بالصين تايبيه (تايوان).

وجاءت نتائج “صقور النشامى” في الأرباع الأربعة على النحو التالي : (16-21)، (13-23)، (15-24)، (30-22)، فيما كان صانع الألعاب فريدي أفضل مسجل للمنتخب الوطني باللقاء، برصيد 13 نقطة و7 تمريرات و 4 كرات مرتدة، وسرقتين، يليه هاشم عباس برصيد 12 نقطة وأبو وزنة بـ 11 نقطة.

وقاد يوجين فيلبس ورنالدو بلوكمان انتفاضة المنتخب الفلبيني القوي، من خلال الإعتماد على أسلوبه الهجومي والدفاعي بنحو متوازن، فيما كان فيل آم ميكي ويليامز “سجل11 نقطة” – يصوّب الثلاثيات على سلّة المنتخب الوطني، مستغلاً حركة الكرة “السلسة” لفريقه من خارج المنطقة “التدوير”.

ويُعد يوجين فيلبس أفضل مسجل للمنتخب الفلبيني في اللقاء برصيد 20 نقطة، يليه بلمان برصيد 17 نقطة.

في المقابل، افتقد المدرب الأميركي جوي ستايبينغ لخبرة قائد المنتخب زيد عباس تحت السلة، بسبب الإصابة التي تعرّض لها في اللقاء الافتتاحي الذي خسره “صقور النشامى” أمام كوريا الجنوبية بـ (69-64)، بإنتظار خضوعه للفحص الطبي لمعرفة تداعيات إصابته ومدى قدرته على إكمال البطولة، التي تنتهي يوم 21 تموز (يوليو) الحالي.

