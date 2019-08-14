منتخب السلة يحقق فوزا إعداديا طال انتظاره على السنغال

أيمن أبو حجلة

عمان – حقق المنتخب الوطني لكرة السلة أول فوز له بعد 6 هزائم متتالية، ليتفوق على المنتخب السنغالي بنتيجة 71-63 (النصف الأول 38-36 للسنغال) أمس الأربعاء على ملعب “سنان إرديم” في مدينة اسطنبول التركية، ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) الحالي، إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويعود المنتخب الوطني اليوم إلى أرض الوطن، وسيستكمل تدريباته قبل السفر إلى الصين لمواصلة الاستعدادات، حيث سيخوض مباراتين أمام فنزويلا واليونان، قبل خوض أول مباراة له في النهائيات العالمية أمام جمهورية الدومينيكان يوم الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وحل المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان، وتقام منافساتها في مدينة شينجن.

وخلال عطلة عيد الأضحى، خاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في بطولة تشيكيا الدولية في براغ، فخسر أمام بولندا بنتيجة 51-92 مساء الجمعة، وأمام تونس بنتيجة 68-80 مساء السبت، وأمام تشيكيا بنتيجة 67-98 مساء الأحد، قبل التوجه إلى اسطنبول حيث خسر أول من أمس أمام تركيا بنتيجة 106-72، وقبلها خسر مباراتين في بطولة ودية أقيمت في العاصمة الروسية موسكو أمام روسيا (71-111) وإيران (70-82).

في مباراة أمس، قدم المنتخب الوطني صورة مغايرة عن تلك التي ظهر خلالها في الفترة الماضية، وبات أكثر قدرة على تطبيق الخطط الدفاعية الهجومية الخاصة بالمدرب الأميركي جوي ستايبينغ، فأظهر اللاعبون تجانسا أكبر، وتحسنت نسبة التسجيل من كافة المواقع.

وتأخر “صقور النشامى” في نهاية الربع الأول (14-19)، قبل أن يتحسن أداؤه مع مرور الوقت، في ظل تألق نجم اللقاء أحمد الدويري الذي أحرز 17 نقطة إلى جانب 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة و3 بلوك، فيما أضاف دار تاكر 13 نقطة و5 متابعات، وأحمد حمارشة 11 نقطة و4 متابعات، وفريدي ابراهيم 10 نقاط و7 تمريرات حاسمة.

ولم يخض اللقاء بقرار من المدرب 3 لاعبين هم سنان عيد وأحمد عبيد وزين النجداوي، فيما واصل قائد المنتخب زيد عباس غيابه للإصابة، علما بأنه تواجد مع الفريق في اسطنبول.

تحسن طفيف

ويوم أول من أمس، أظهر المنتخب الوطني تحسنا ملحوظا على مستوى الأداء العام أمام المنتخب التركي الذي ضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المعروفين على الساحة العالمية أمثال جيدي عثمان وإرسان إلياسوفا وفرقان كوركماز، لا سيما من الناحية الهجومية، لكن المشاكل الدفاعية بقيت حاضرة.

المنتخب الوطني تأخر بنهاية الربع الأول بنتيجة 30-16، وواصل تأخره في الربع الثاني لينهي النصف الأول متخلفا بفارق 23 نقطة (59-36)، ولم تتحسن الأمور سوى في الربع الأخير الذي شهد إشراك المنتخب التركي لمجموعة من اللاعبين البدلاء، الأمر الذي منح لاعبي المنتخب الوطني فرصة مجاراة نظرائهم، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب المضيف بفارق 34 نقطة (106-72).

وأشرك ستايبينغ جميع لاعبيه في اللقاء باستثناء مالك كنعان، وكان تاكر أكثر المشاركة بعدما خاض 23:09 دقيقة، أحرز خلالها 15 نقطة و3 تمريرات حاسمة، فيما أضاف فريدي ابراهيم 11 نقطة وتمريرتين حاسمتين في 20:36 دقيقة، وأمين أبو حواس 12 دقيقة و3 تمريرات حاسمة في 18:47 دقيقة، ويوسف أبو وزنة 8 نقاط و8 متابعات وبلوك واحد في 19:25 دقيقة.

عباس فخور بالمشاركة الثانية

في سياق متصل، عبر قائد المنتخب الوطني زيد عباس عن فخره لتمثيل الأردن في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في مشواره الرياضي، مبينا أنه ما يزال يحتفظ بذكريات المشاركة الأولى بمونديال تركيا 2010.

وعباس من بين ثلاثة لاعبين في المنتخب حاليا، شاركوا في كأس العالم 2010، واللاعبان الآخران هما موسى العوضي ومحمد شاهر، علما بأن الفريق خاض 5 مباريات في تلك البطولة، خسرها جميعها أمام أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.

وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، مقابلة موسعة مع عباس، أبدى خلالها اللاعب جاهزيته للعب دور قيادي في النهائيات المقبل، وقال: إنه إنجاز كبير بالنسبة إلي كلاعب أن أكون جزءا من أكبر تظاهرة سلوية في العالم للمرة الثانية، وما يزال بإمكاني اللعب بالمستوى ذاته الذي لعبته به العام 2010 مع إضافة المزيد من الخبرة والثقة”.

برز عباس بشكل لافت في مونديال تركيا، وبلغ معدل تسجيله 15.2 نقطة معدل متابعته 8.4 متابعة في المباراة الواحدة، وقال عن المشاركة الأولى: “لن أكذب، كان هناك ضغط كبير، إنها المشاركة الأولى لنا وشعرنا بأن العالم بأجمعه يشاهدنا في أكبر حدث سلوي، لكننا احتفظنا بتركيزنا وقدمنا أفضل ما لدينا”.

قدم المنتخب الوطني في تلك البطولة أداء جيدا، فخسر أمام أستراليا بفارق نقطة واحدة، وأمام الأرجنتين صاحبة المركز الخامس بفارق 9 نقاط، والخبرة التي اكتسبها عباس الذي كان يبلغ من العمر حينها 26 عاما، لا تقدر بثمن، وأضاف: “شعرت بالفخر لكوني جزءا من كأس العالم، وحصلت على فرصة اللعب أمام أكبر المنتخبات في العالم وأمام أسماء معروفة في عالم كرة السلة”.

واصل عباس مسيرته بعد النهائيات على الصعيد الدولي، كما خاض ستة مواسم في الدوري الصيني للمحترفين، ومع مرور الوقت اختلف الدور الذي يقدمه مع المنتخب الوطني تدريجيا، حتى استلم مهمة قائد الفريق داخل الملعب.

وأردف قائلا: “في العالم 2010، كنت شابا وخضت تجربتي الأولى على المستوى الرفيع، الآن أنا أكثر خبرة وواصلت مشواري الدولي منذ ذلك الحين، هذه المرة سأساعد فريقي أكثر كقائد للمنتخب الأردني”.

في نسخة تركيا، ضم المنتخب الوطني إلى جانب عباس، مجموعة من الأسماء صاحبة الخبرة الطويلة مثل زيد الخص وسام دغلس وأيمن دعيس وراشيم رايت، وفي النسخة المقبلة من البطولة، ستحتوي صفوف الفريق على أسماء شابة، وعن ذلك قال عباس: “فريق العام 2010 كان أكثر خبرة ولعبنا سويا ما يقارب 4 أعوام، الفريق الحالي سيحظى بطاقة أكبر ولاعبون شبان أكثر، وأعتقد أن هذا سيضيف شيئا جيدا لطريقة لعبنا”.

“مجنسة” في منتخب السيدات

إلى ذلك، يواصل منتخب السلة للسيدات استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في صالة النادي الأرثوذكسي من 22 إلى 27 الحالي.

ويخوض الفريق تمارينه بإشراف المدرب التركي ظافر كالايشوغلو الذي يقود جهازا فنيا يضم أيضا سيف البيطار ومحمد حمدان، بمتابعة من عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة دينا هلسة.

وتعاقدت اللجنة المؤقتة مع اللاعبة الأميركية كاليا هيلزمان لتمثيل منتخب السيدات كلاعبة مجنسة في البطولة المقبلة، وفقا لما ذكرته صفحة كرة السلة الأردنية على منصة “فيسبوك”.

وتبلغ هيلزمان من العمر 24 عاما، وهي لاعبة ارتكاز يبلغ طولها 197، ولعبت في الموسم الماضي بصفوف بوزنان البولندي.