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منتخب السلة يحقق فوزه الثاني في بطولة ويليام جونز

منذ ساعتين

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عمان -الغد – حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزه الثاني  الثلاثاء في بطولة كأس ويليام جونز المقامة في الصين تايبيه، وذلك على حساب منتخب الصين تايبيه (ب) بنتيجة 93-69 (النصف الأول 40-32).

وكان المنتخب الوطني قد خسر ثلاث مباريات وفاز في واحدة قبل مباراة اليوم، وهو الذي يغيب عن صفوفه مجموعة من اللاعبين الأساسيين لظروف مختلفة وهم زيد عباس ومحمود عابدين ودار تاكر وأحمد الدويري ومحمد شاهر وموسى العوضي.

وستخضع فرق البطولة للراحة يوم الأربعاء، على أن تستكمل المنافسات يوم الخميس، حيث يلعب المنتخب الوطني أمام المنتخب الإيراني الذي يشارك بفريق شاب، في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الأردن.

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