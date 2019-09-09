خالد العميري

عمان – ترك المنتخب الوطني بصمة ايجابية في مشاركته بنهائيات كأس العالم 2019 بالصين، وذلك بفوزه المثير على المنتخب السنغالي بنتيجة (79-77)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مركز شنغهاي الرياضي، صباح الإثنين، في اليوم الأخير من دور تحديد المراكز من 17 إلى 32.

وبعد أن فقد “صقور النشامى” فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، جاء فوز اليوم كتعويض لجمهور كرة السلة الأردنية، عن الصورة الباهتة التي قدمها المنتخب أمام الكنديين في المباراة الماضية، بعدما خسر “الصقور” بنتيجة كبيرة (71-126).

وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني، على النحو التالي: (22-16)، (13-20)، (20-20)، (24-21)، حيث يُعد المجنس الاميركي دار تاكر أفضل مسجل لمنتخب السلة في مباراة اليوم برصيد 34 نقطة، يليه موسى العوضي برصيد 18 نقطة، في ظل غياب “العملاق” أحمد الدويري عن المباراة.

في المقابل، كان اللاعب يوسوبها ندوي افضل المسجلين للمنتخب السنغالي في المباراة برصيد 22 نقطة، يليه محمد فاي برصيد 17 نقطة، ومختار جياي برصيد 11 نقطة.

منتخب السلة والذي بنى آمالا عريضة على المشاركة الثانية له في نهائيات كأس العالم، بعدما سبق له المشاركة في مونديال تركيا 2010، اصطدم بحقيقة اتساع الفجوة بين منتخبات آسيا وافريقيا عن منتخبات أوروبا والأميركيتين، حيث خسر 3 مباريات بالدور الأول أمام الدومينيكان (76-80) وفرنسا (64-103) وألمانيا (62-96).

ومن المقرر أن يعود المنتخب الوطني بعد خوضه مباراة اليوم إلى أرض الوطن، وبعدها ستقرر اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة مصير الجهاز الفني للفريق، قبل الانشغال في التحضيرات لانطلاق الموسم السلوي الجديد.

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