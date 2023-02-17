منتخب السلة يختتم معسكره التونسي بمواجهة متجددة مع الجزائر

خالد تيسير العميري – يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي اليوم في مدينة المنستير التونسية بلقاء المنتخب الجزائري وديا عند الساعة السادسة مساء، في إطار تحضيراته لخوض النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 في اليابان والفلبين وأندونيسيا.

وكان “صقور الأردن” قد التقى نظيره الجزائري أول من أمس، في مباراة انتهت بالتعادل (81-81) بعدما قرر المسؤولون عدم تمديد الوقت حفاظا على سلامة ومصلحة الفريقين، وينتظر أن يكون المنتخب الوطني قد خاض مواجهة مع تونس في وقت متأخر من أمس، علما أن قرار مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجزائري في مباراة ثانية، يأتي بعد انسحاب المنتخب الليبي من المباراة الودية المقرر إقامتها اليوم، بسبب خلافاته مع الاتحاد التونسي لكرة السلة.

وأعلن اتحاد السلة عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني إلى فحوصات طبية، للوقوف على جاهزيتهم الصحية والبدنية قبل خوض المواجهتين الحاسمتين من تصفيات كأس العالم 2023، حيث يأتي هذا الإجراء الدوري بالتعاون مع مركز “فيزيو ون” – المركز العلاجي الرسمي لاتحاد كرة السلة، وذلك ضمن البروتوكول التقييمي الطبي المتبع للاعبي المنتخبات الوطنية.

وتضم قائمة “صقور الأردن” في معسكر تونس، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، ومسؤول الإحصائيات والفيديو الإسباني اغناسيو رودريغيز، والمعالج حسن برهومة ومساعده صدام الجبرة ومدرب اللياقة أحمد سمير ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفادي إبراهيم “فريدي” وأمين أبو حواس ويوسف أبو وزنة وسامي بزيع ومالك كنعان وهاشم عباس وأشرف الهندي وكيدن النجداوي وفادي قرمش. ومن المتوقع أن يلتحق المجنس الأميركي دار تاكر بتدريبات المنتخب الوطني مع نهاية معسكر تونس، فيما يسود الغموض مصير لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف بورصا سبور التركي وقدرته على المشاركة.

ومع ختام المعسكر، سيتجه المنتخب الوطني إلى الهند والفلبين لخوض النافذة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم؛ حيث سيطير “صقور الأردن” إلى مدينة “بنجالور” لمواجهة الهند عند الساعة 3:30 من عصر يوم الجمعة 24 شباط (فبراير) الحالي في ملعب “سري كانتيرافا” الداخلي، على أن يلتقي نظيره المنتخب الفلبيني عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الحالي، في صالة “فلبين أرينا” بمقاطعة بولاكان.

ويحتاج منتخب السلة إلى تحقيق فوز واحد من مباراتيه، لإعلان تأهله الرسمي لكأس العالم، للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه؛ حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع برصيد 12 نقطة، فيما تتصدر لبنان ترتيب فرق المجموعة الخامسة بـ15 نقطة، تليها نيوزيلندا ثانية بـ14 نقطة، والفلبين ثالثة بـ13 نقطة، والسعودية خامسة بـ10 نقاط، والهند سادسة بـ8 نقاط.