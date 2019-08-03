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منتخب السلة يخسر وديا أمام إيران استعدادا لكأس العالم

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته في البطولة الودية الثلاثية التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو، بخسارته اليوم السبت أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 82-70 (النصف الأول 35-41)، في صالة سسكا موسكو، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في الصين من 31 الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد خسر الجمعة أمام المنتخب الروسي المضيف بنتيجة 71-111، لضمن احتلال المركز الأخير في البطولة، في وقت يلتقي في المنتخبات الروسي والإيراني مساء اليوم في مباراة على اللقب.

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