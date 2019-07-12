منتخب السلة يخسر أمام كوريا الجنوبية في “ويليام جونز”

عمان – الغد – تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للخسارة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (69-64) ظهر اليوم الجمعة، في مستهل مشواره ببطولة كأس ويليام جونز، التي تُقام في مقاطعة “تشانجوا” بالصين تايبيه “تايوان”.

ورغم البداية القوية ل “صقور النشامى” في النسخة “41” لبطولة كأس ويليام جونز في الارباع الثلاثة الأولى (17-20)، (17-13)، (24-22)، إلا أن الربع الرابع كان شحيحا من حيث التسجيل ، بعدما سجل اللاعبون 6 نقاط مقابل 14 ل “النمور الكورية”.

وتأتي مشاركة “صقور النشامى” في هذه البطولة الدولية – التي تشارك فيها 9 منتخبات وهي (الفلبين، إيران، أندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا “جامعة كولومبيا البريطانية”، الصين تايبيه “أ”، الصين تايبيه “ب”) إلى جانب الأردن – في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2019 في الصين، المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، حيث حل المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والدومينيكان.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الفلبيني في الجولة الثانية، يوم غد السبت، عند الساعة 8:00 صباحا بتوقيت الأردن.