منتخب السلة يخسر أمام لبنان في نصف نهائي كأس آسيا

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة السلة بصعوبة بالغة من المنتخب اللبناني بنتيجة (86-85)، لحساب الدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا للكرة السلة، والتي التي تقام بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره النيوزيلندي غدا لتحديد المركز الثالث بالبطولة، وذلك بعد فوز أستراليا اليوم في نصف النهائي الثاني على المنتخب النيوزيلندي بنتيجة (85-76)، فيما يلاقي المنتخب اللبناني نظيره الأسترالي في المشهد الختامي للبطولة.

وكان المنتخب الوطني قد تقدم في الربع الأول بنتيجة (21-17)، قبل أن يتأخر بالنتيجة مع نهاية الربع الثاني، وينتهي الشوط الأول لصالح لبنان (41-46).

ولم يتأثر منتخب “الصقور” كثيرا في الربع الثاني رغم إصابة اللاعب أحمد الدويري، وطرد اللاعب محمد شاهر، ليتقدم المنتخب مع نهاية الربع الثالث بنتيجة (64-62)، قبل أن يحسمها المنتخب اللبناني بنتيجة (86-85).