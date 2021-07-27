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منتخب السلة يخسر أمام مصر في بطولة الملك عبدالله الثاني

منذ 3 ساعات
تصوير: أمجد الطويل
تصوير: أمجد الطويل

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عمان- خسر المنتخب الوطني (ب) لكرة السلة أمام منتخب مصر بنتيجة 91-67، في المباراة التي جرت، اليوم الثلاثاء، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني.
كما شهد، اليوم، أيضا فوز منتخب الفلبين على السعودية بنتيجة 77-62، في المباراة التي جرت في نفس الصالة. وتتواصل المنافسات يوم غد الأربعاء، حيث يلتقي منتخبا تونس مع السعودية عند الواحدة ظهرا، ويلعب المنتخب الوطني (ب) مع منتخب الفلبين عند الرابعة مساء، فيما يلتقي عند السابعة مساء المنتخب الوطني (أ) مع منتخب مصر.
يشار إلى أن جميع مباريات البطولة، تقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب. -(بترا)

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