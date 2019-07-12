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منتخب السلة يخسر أولى مبارياته في كأس ويليام جونز

منذ 29 دقيقة

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عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني مباراته الأولى في كأس ويليام جونز لكرة السلة، أمام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 64-69 (النصف الأول 34-33 لصالح المنتخب الوطني)،  الجمعة ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة في الصين تايبيه.

وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا، وتمكن من مجاراة منافسه طوال اللقاء، وذلك على الرغم من غياب 5 لاعبين مؤثرين هم أحمد الدويري ودار تاكر ومحمود عابدين وموسى العوضي ومحمد شاهر.

ويستأنف المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم غد بملاقاة فريق مايتي سبورتس الفلبيني في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الأردن.

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