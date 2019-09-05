منتخب السلة يخسر امام المانيا في مونديال السلة 2019 – صور

عمان – الغد – وقف المنتخب الوطني لكرة السلة ندا قويا أمام منتخب ألمانيا خلال الشوط الأول، قبل أن يخسر في النتيجة الإجمالية للمباراة (96-62)، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الخميس على ملعب مركز خليج شينجن الرياضي، في ختام مشوار “صقور النشامى” بالدور الأول من بطولة كأس العالم 2019 المقامة حاليا في الصين حتى 15 أيلول (سبتمبر) من الشهر الحالي.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي: 28-17، 20-19، 18-13، 30-13، حيث كان اللاعب أحمد الدويري أفضل مسجل للمنتخب الوطني في المباراة بـ 17 نقطة، فيما كان ماكسيمليان كليبير الأكثر تسجيلاً للألمان وكذلك المباراة بـ 18 نقطة.

وفقد المنتخب الوطني آمال التأهل للدور الثاني من المونديال، بخسارته أمام الدومينيكان وفرنسا، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، فيما يلعب الثالث والرابع في أدوار تحديد المراكز من 17-32، من خلال أداء مباراتين إضافيتين مع ثالث ورابع مجموعة أخرى، وسيقع “صقور النشامى” والمنتخب الألماني في مجموعة واحدة بدور تحديد المراكز تقام منافساتها في مدينة شنغهاي، مع المنتخبين الكندي والسنغالي.

وتتأهل 7 منتخبات من نهائي كأس العالم 2019 مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهي أفضل منتخبين في أوروبا، أفضل منتخبين في منطقة الأميركيتين، وأفضل منتخب في كل من آسيا وافريقيا وأوقيانوسيا، ويضاف إلى هذه المنتخبات، اليابان باعتبارها الدولة المضيفة لدورة الألعاب الصيفية.

أما المقاعد الأربعة المتبقية في الأولمبياد، فيتم تحديد أصحابها من خلال 4 بطولات تكميلية بالتصفيات، كل منها تحتوي على 6 منتخبات، ويتأهل إلى التصفيات التكميلية، أفضل 16 منتخبا في نهائيات كأس العالم، لم تتأهل إلى النهائيات مباشرة، إضافة إلى منتخبين من المناطق الجغرافية الأربع الرئيسية (أوروبا، الأميركيتين، آسيا، افريقيا).