منتخب السلة يخسر “تحدي اطلس” امام اليونان استعدادا لكأس العالم

خالد العميري

عمان – تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى خسارة كبيرة أمام المنتخب اليوناني بنتيجة (65-92) اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة “تحدي أطلس” الودية المقامة حاليا في مدينة “سوزهو” الصينية، في إطار استعدادات “صقور النشامى” لنهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بالصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

ورغم الافضلية النسبية للمنتخب الوطني – ممثل عرب آسيا في المونديال – خلال الربع الأول على مستوى الأداء، إلا أن المنتخب اليوناني الذي يدربه المخضرم ثاناسيس سكورتوبولوس، أنهى الشوط الاول لصالحه متقدماً على “صقور النشامى” بنتيجة (47-33) والربع الاول (25-17).

ولم يختلف أداء المنتخب الوطني كثيراً في الشوط الثاني، الذي شهد تفوقاً واضحا على مستوى الأداء والنتيجة (32-45) للمنتخب اليوناني – الذي يضم في صفوفه نجم ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو، الذي فاز هذا العام بجائزة اللاعب الأكثر قيمة (VIP) في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.

وتُشارك 8 منتخبات في “تحدي أطلس”، قسمت إلى مجموعتين، حيث تقام المباريات بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة، مع وجود مباريات تحديد للمراكز، حيث يواجه المنتخب الوطني في المباراة المقبلة، الفائز من مباراة الصين والدومينيكان “في حال فوزه على اليونان”، أو الخاسر من هذه الموقعة في حال خسر امام اليونان.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي ضمن المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، والتي تقام منافساتها في مدينة شينجن، إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

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