منتخب السلة يستأجر صالة للتدريب إستعدادا لكأس العالم!

خالد تيسير العميري

عمان – استهجن أمين سر اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة نبيل أبو عطا، عدم توفر صالة رياضية خاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2019 في الصين، للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الاولى بمونديال تركيا 2010.

ومنذ عودة “صقور النشامى” إلى أرض المملكة بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس ويليام جونز الدولية الودية، التي اقيمت مؤخرا في الصين تايبيه، أكد أبو العطا في منشور كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن منتخب السلة يُزاحم المستأجرين على الصالات الرياضية ذات الأرضية الخشبية الصالحة وغير المستهلكة، لحجز 9 ساعات متفرقة فقط على مدار أسبوع كامل.

وتمنّى أبو عطا، أن يمتلك اتحاد السلة صالته الخاصة، التي تخدم المنتخبات الوطنية والاندية على حد سواء، بدلاً من حالة التشرد التي يُعانيها الاتحاد واللاعبين في ايجاد مكان مناسب لإجراء التدريبات، وهو الألم الذي يفوق خسارة مباراة ستعوض مع مرور الأيام، وفقاً لحد قوله.

ورغم الضائقة المالية التي يمر بها اتحاد اللعبة، إلا أن المنتخب الوطني لكرة السلة والذي سيمثل العرب إلى جانب تونس في مونديال العمالقة في الصين، خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ما يزال يعاني من غياب الدعم الحقيقي.

وكتب أبو العطا بهذا الصدد: “نبحث الآن عن صالة ليتدرب فيها هؤلاء اللاعبون الذين تأهلوا الى كأس العالم .. لا نريد رعاية أو استقبال أو أوسمة أو تشجيع أو مال، نبحث فقط عن صالة”.

ووفقاً لمصادر خاصة لـ “الغد”، فقد تم خلال الساعات الماضية حجز صالة مدفوعة الأجر بالكامل، حتى يتسنى لمنتخب السلة اجراء التدريبات المطلوبة، ليبقى السؤال الأهم .. متى يمتلك اتحاد السلة صالته الخاصة؟

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