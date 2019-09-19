عمان- صعد المنتخب الوطني لكرة السلة 12 مركزاً على التصنيف الدولي وذلك في أعقاب مشاركته بنهائيات كأس العالم والتي اختتمت مؤخراً في الصين.

وبات منتخبنا الوطني يحتل المرتبة الـ 37 على سلم تصنيف الدولي والثاني عربياً بعد تونس والذي صعد منتخبها إلى المركز الـ 33 متقدماً 18 مركزاً.

ويحتل منتخب الاردن المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا وأوقيانوسيا بعد كل من أستراليا (الثالث عالمياً)، وإيران ونيوزيلندا والصين وكوريا الجنوبية والفلبين .

وكان منتخبنا الوطني قد شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة للمرة الثانية بتاريخه بعد مونديال 2010 حيث لعب 5 مباريات وتمكن من تحقيق انتصار وحيد جاء على حساب السنغال وهو الانتصار الأول للأردن في كأس العالم لكرة السلة. (بترا)