منتخب السلة يعسكر في الولايات المتحدة

عمان – غادر وفد المنتخب الوطني لكرة السلة عمان، اليوم السبت، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لبطولة كأس العالم 2019 التي تنطلق في الصين اعتباراً من يوم 31 آب المقبل.

ويجري المنتخب معسكره التدريبي في الولايات المتحدة بقيادة مدربه الأميركي جوي ستينينغ.

ويشارك في المعسكر التدريبي اللاعبون: محمود عابدين، زيد عباس، موسى العوضي، محمد شاهر، مالك كنعان، جوردن الدسوقي، أمين ابو حواس، احمد عبيد، احمد حمارشة، اشرف الهندي، يوسف ابو وزنة، زين النجداوي، فريد إبراهيم فيما سينضم هاشم عباس إلى المعسكر في أميركا.

ويغيب اللاعبان أحمد الدويري ودار تاكر عن المعسكر لالتزامهما مع نادييهما، حيث يلعب الدويري في الدوري التركي فيما يلعب تاكر بالدوري الأرجنتيني.

يشار إلى أن منتخب السلة يلعب في كأس العالم في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا وجمهورية الدومنيكان.-(بترا)