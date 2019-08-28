منتخب السلة يعلن تشكيلته لكأس العالم

عمان- أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة الأميركي جوزيف ستيبنج “جوي”، اليوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب التي ستمثل الأردن في منافسات بطولة كأس العالم، والتي ستفتتح يوم السبت المقبل في الصين بمشاركة 32 منتخباً.

وضمت القائمة اللاعبين؛ زيد عباس، موسى العوضي، أحمد حمارشة، محمود عابدين، محمد شاهر، أحمد الدويري، دار تكر، أحمد عبيد، يوسف ابووزنة، أمين أبوحواس، جوردان دسوقي، فادي إبراهيم.

وقرر مدرب المنتخب استبعاد اللاعبين مالك كنعان، وزين النجداوي.

وكانت قرعة كأس العالم أوقعت الأردن إلى جانب منتخبات جمهورية الدومينيكان وفرنسا وألمانيا، حيث سيبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بلقاء جمهورية الدومينيكان يوم الأحد المقبل قبل أن يلتقي فرنسا في الجولة الثانية، الثلاثاء المقبل، ويختتم لقاءاته في الدور الأول بمواجهة ألمانيا يوم الخميس المقبل. (بترا)